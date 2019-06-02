İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, sezonu başarıyla tamamladı. Daha sonra güzel bir tatil planı yaptı. Geçtiğimiz günlerde soluğu memleketi Balıkesir'de aldı. Yıldız oyuncu burada ailesine büyük bir jest yaptı. Geniş bir zeytinlik ve ev aldı. Gündoğan daha sonra uçağa atlayıp, Dubai tatiline çıktı. Burada güzel havanın ve denizin tadını çıkarttı. Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına da "Dubai her zaman iyi bir seçim" yorumunu yaptı. Bu kareyi gören Dubai Prensi Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, hemen hayranı olduğu Gündoğan'ı aradı. Dünyanın en zengin bekarlarından biri olan Maktoum, başarılı oyuncuyu ultra lüks evinde ağırladı. Gündoğan'a geleneksel yemeklerden tattırdı. Ardından Gündoğan'ı harasına götürüp, pahalı Arap ve İngiliz atlarıyla tanıştırdı. Kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun kalan yıldız oyuncu da Instagram'da yaptığı paylaşımda Prens Maktoum'a teşekkür etti.