Atv'nin fenomen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ödüle doymuyor. Anlı ve ekibi geçen Ramazan'da Kızılay ile Arakanlı Müslümanlar için başlatılan kampanyada 3 milyon 511 bin lira toplamıştı.
İyiliğin zirvesindeki Müge Anlı'nın bu çabası karşılıksız kalmadı. Başarılı sunucuya Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından en yüksek ödül olan 'Platin Madalya' takdim edildi.
İyiliğin zirvesindeki Müge Anlı'nın bu çabası karşılıksız kalmadı. Başarılı sunucuya Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından en yüksek ödül olan 'Platin Madalya' takdim edildi.
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