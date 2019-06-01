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  • 01.06.2019
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'den alkışlık hareket! Annesi hastası olan gence destek çıktı...

Annesini den kaybeden , kanser hastası annesine umut olmaya çalışan bir gence destek çıktı. Oyuncu, genç adamın ‘Bir ’ hesabını paylaşıp ‘Yanındayım’ mesajı verdi.



Ocak'ta annesi Aylin Erçel'i kaybeden Hande Erçel'den alkışlık hareket… Güzel oyuncu, 'Kelebeğim' diye sevdiği annesinin kansere yakalandığı dönemde zorlu bir süreçten geçmişti. 25 yaşındaki oyuncu, kanser hastası annesi için çırpınan Semih Silistre adlı gencin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Erçel, birkaç yıl önce kanseri yenen annesinin hastalığının tekrar nüksetmesiyle zorlu mücadeleye yeniden başlayan Silistre'nin acısını paylaştı.

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