Ocak'ta annesi Aylin Erçel'i kaybeden Hande Erçel'den alkışlık hareket… Güzel oyuncu, 'Kelebeğim' diye sevdiği annesinin kansere yakalandığı dönemde zorlu bir süreçten geçmişti. 25 yaşındaki oyuncu, kanser hastası annesi için çırpınan Semih Silistre adlı gencin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Erçel, birkaç yıl önce kanseri yenen annesinin hastalığının tekrar nüksetmesiyle zorlu mücadeleye yeniden başlayan Silistre'nin acısını paylaştı.
- Saklambaç
- 01.06.2019
- Gazete
Hande Erçel'den alkışlık hareket! Annesi kanser hastası olan gence destek çıktı...
Annesini kanserden kaybeden Hande Erçel, kanser hastası annesine umut olmaya çalışan bir gence destek çıktı. Oyuncu, genç adamın ‘Bir Tutam İnsanlık’ hesabını paylaşıp ‘Yanındayım’ mesajı verdi.
Ocak'ta annesi Aylin Erçel'i kaybeden Hande Erçel'den alkışlık hareket… Güzel oyuncu, 'Kelebeğim' diye sevdiği annesinin kansere yakalandığı dönemde zorlu bir süreçten geçmişti. 25 yaşındaki oyuncu, kanser hastası annesi için çırpınan Semih Silistre adlı gencin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Erçel, birkaç yıl önce kanseri yenen annesinin hastalığının tekrar nüksetmesiyle zorlu mücadeleye yeniden başlayan Silistre'nin acısını paylaştı.
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