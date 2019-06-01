Son yıllarda dünyaca ünlü yıldızlar ile milyonerlerin gözde tatil rotası olan Bodrum, 2019 yazına hızlı başladı. Birçok milyarder ile Kate Moss gibi isimleri misafir eden Bodrum, dünya basınında geniş yer buldu.
- Saklambaç
- 01.06.2019
- Gazete
Bodrum dünya basınında geniş yer buldu! "Ölmeden önce görün"
Son yıllarda dünyaca ünlü yıldızlar ile milyonerlerin gözde tatil rotası olan Bodrum, 2019 yazına hızlı başladı. Birçok milyarder ile Kate Moss gibi isimleri misafir eden Bodrum, dünya basınında geniş yer buldu.
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