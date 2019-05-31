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  • 31.05.2019
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'ye gitti! Yeni stili büyük beğeni aldı...

ABD style
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'ne verilen arayı kaçamağıyla değerlendirdi. Önceki gün New York'un yolunu tutan oyuncu, buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sarıkaya'nın saçlarına Afrika örgüsü yaptırması da dikkat çekti. Oyuncunun yeni saç stili oldukça beğenildi.

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