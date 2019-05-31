Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'ne verilen arayı ABD kaçamağıyla değerlendirdi. Önceki gün New York'un yolunu tutan oyuncu, buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sarıkaya'nın saçlarına Afrika örgüsü yaptırması da dikkat çekti. Oyuncunun yeni saç stili oldukça beğenildi.
- Saklambaç
- 31.05.2019
- Gazete
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