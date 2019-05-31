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  • 31.05.2019
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,'ye yerleşme sürecini anlattı: Türkiye ikinci vatanım

ikinci vatanım
Rizeli fotoğrafçı Hüseyin Kara ile geçen yıl evlenen Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçtiğimiz günlerde 'ye yerleşme sürecini ve kariyerini MAG okurları için anlattı. "Türkiye benim ikinci vatanım" diyen güzel oyuncu, biyolojik bilimler okuyacakken büyük bir değişiklikle modellik kariyerinde ilerleyen yolcuğunu paylaştı. 'Evlilik nasıl gidiyor?' sorusunu ise "Her şey yolunda maşallah diyelim" diye yanıtladı.

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