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  • 31.05.2019
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’de yarışacak

İngiltere’de yarışacak
Her yıl 1 milyondan fazla insanın katıldığı, 3 hafta süresince dünya sanat gündemini belirleyen Edinburg Fringe Festivali'nde ülkemizi Fadik Sevin Atasoy temsil edecek. Atasoy'un yazıp oynadığı 'nun yönetmenliğini yaptığı tek kişilik oyun 'Muse - Bir Esin Perisi Davası' festivalin en prestijli mecralarından Zoo Venues'de 2-10 Ağustos'ta tam 9 kez perdelerini açarak dünya seyircisinin karşısına çıkacak.

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