İngiltere’de yarışacak

Her yıl 1 milyondan fazla insanın katıldığı, 3 hafta süresince dünya sanat gündemini belirleyen Edinburg Fringe Festivali'nde ülkemizi Fadik Sevin Atasoy temsil edecek. Atasoy'un yazıp oynadığı Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı tek kişilik oyun 'Muse - Bir Esin Perisi Davası' festivalin en prestijli mecralarından Zoo Venues'de 2-10 Ağustos'ta tam 9 kez perdelerini açarak dünya seyircisinin karşısına çıkacak.
- Saklambaç
- 31.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.