Sarı fırtına Burcu

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün sarılara büründü. Şık stiliyle bilinen Esmersoy, tarz elbisesiyle de böyle poz verdi.
Saçları gibi elbisesinde de sarıyı tercih eden güzel sunucuya "Bu renk sana çok yakışmış" yorumu geldi. Burcu Esmersoy'un paylaşımı da binlerce beğeni aldı.
Saçları gibi elbisesinde de sarıyı tercih eden güzel sunucuya "Bu renk sana çok yakışmış" yorumu geldi. Burcu Esmersoy'un paylaşımı da binlerce beğeni aldı.
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