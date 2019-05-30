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  • 30.05.2019
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Sarı fırtına Burcu

Sarı fırtına Burcu
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün sarılara büründü. Şık stiliyle bilinen Esmersoy, tarz elbisesiyle de böyle poz verdi.

Saçları gibi elbisesinde de sarıyı tercih eden güzel sunucuya "Bu renk sana çok yakışmış" yorumu geldi. 'un paylaşımı da binlerce beğeni aldı.

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