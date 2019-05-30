Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatil noktaları çoktan doldu taştı. Jet sosyetenin önde gelen isimleri ise Bodrum'dan şaşmadı. Ancak lüks tatil paketleri cep yaktı. Bayramda turist akınına uğrayacaklarını bilen işletmeler, fiyatlarını artırdı. Sık sık kazık fiyatlarla gündeme gelen Türkbükü'ndeki Maça Kızı'nda, en ucuz odanın günlüğünün 865 euro olduğu anlaşıldı. İki yıl önce açılan The Bodrum By Paramount Hotel de dudak uçuklattı. Lüks otelin günlük fiyatı 7 bin 300 ila 126 bin lira arasındaydı. 120 bin liralık odalarda bile yer kalmadı. Rixos otelin en ucuz odası ise 6 bin 500 liradan satışa çıkarıldı...
DÜNYA STARI AÇMIŞTI
İki yıl önce Milas-Bodrum Havalimanı'na özel jetle gelen dünyaca ünlü Hollywood starı Nicole Kidman (51), lüks otelin açılışına katılmıştı.
DÜNYA STARI AÇMIŞTI
İki yıl önce Milas-Bodrum Havalimanı'na özel jetle gelen dünyaca ünlü Hollywood starı Nicole Kidman (51), lüks otelin açılışına katılmıştı.
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