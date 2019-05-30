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  • 30.05.2019
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Hercai Göbeklitepe’de

Hercai Göbeklitepe’de
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai', bir ilke imza attı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin sezon finali, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'de çekildi. Hercai, birçok medeniyetin tarihine tanıklık eden bu büyülü mirasın atmosferinde çekilen ilk televizyon dizisi oldu.




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