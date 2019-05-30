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  • 30.05.2019
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'Hav'alı konaklama

Bayram tatiline çıkacak olan ünlü isimler, ları için köpek otellerine rezervasyon yaptırdı...

'Hav'alı konaklama
Tatile çıkacak olan zenginler, larını Megakent'te bırakmaya karar verdi. Birçok ünlü isim, köpek otellerinden yer ayırtmak için işletmelerle iletişime geçti. 'daki hayvan otellerinin günlük fiyatları ise 60 ila 150 lira arasında değişti. Güzel model Özge Ulusoy da geçtiğimiz yıllarda evcil hayvanını otele bırakmıştı. Bu sayede rahat bir tatil yapan Ulusoy'un gözü arkada kalmamıştı...

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