'Hav'alı konaklama

Tatile çıkacak olan zenginler, evcil hayvanlarını Megakent'te bırakmaya karar verdi. Birçok ünlü isim, köpek otellerinden yer ayırtmak için işletmelerle iletişime geçti. İstanbul'daki hayvan otellerinin günlük fiyatları ise 60 ila 150 lira arasında değişti. Güzel model Özge Ulusoy da geçtiğimiz yıllarda evcil hayvanını otele bırakmıştı. Bu sayede rahat bir tatil yapan Ulusoy'un gözü arkada kalmamıştı...
- Saklambaç
- 30.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.