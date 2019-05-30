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  • 30.05.2019
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Amine Gülşe nişanlısı 'i Bakü'de yalnız bırakmadı

Dün Bakü’deki - final maçı öncesi güzel yengeler işbaşındaydı. Özel davetle Bakü’ye giden Arsenalli yengeler, aşklarına moral verdi. Amine Gülşe de 7 Haziran’da evleneceği nişanlısı ’i yalnız bırakmadı...



Amine Gülşe'den Mesut Özil'e aşk dopingi… UEFA Avrupa Ligi final maçı, dün İngiltere Premier Ligi devleri Arsenal ile Chelsea arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynandı. Arsenal yönetimi futbolculara moral için eşleri ve sevgililerini maçtan bir gün önce özel uçakla Bakü'ye götürdü. VIP yengeler arasında 7 Haziran'da Özil'le İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta evlenecek olan Amine Gülşe de vardı.

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