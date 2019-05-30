Amine Gülşe'den Mesut Özil'e aşk dopingi… UEFA Avrupa Ligi final maçı, dün İngiltere Premier Ligi devleri Arsenal ile Chelsea arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynandı. Arsenal yönetimi futbolculara moral için eşleri ve sevgililerini maçtan bir gün önce özel uçakla Bakü'ye götürdü. VIP yengeler arasında 7 Haziran'da Özil'le İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta evlenecek olan Amine Gülşe de vardı.
- Saklambaç
- 30.05.2019
- Gazete
Amine Gülşe nişanlısı Mesut Özil'i Bakü'de yalnız bırakmadı
Dün Bakü’deki Arsenal-Chelsea UEFA Avrupa Ligi final maçı öncesi güzel yengeler işbaşındaydı. Özel davetle Bakü’ye giden Arsenalli yengeler, aşklarına moral verdi. Amine Gülşe de 7 Haziran’da evleneceği nişanlısı Mesut Özil’i yalnız bırakmadı...
Amine Gülşe'den Mesut Özil'e aşk dopingi… UEFA Avrupa Ligi final maçı, dün İngiltere Premier Ligi devleri Arsenal ile Chelsea arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynandı. Arsenal yönetimi futbolculara moral için eşleri ve sevgililerini maçtan bir gün önce özel uçakla Bakü'ye götürdü. VIP yengeler arasında 7 Haziran'da Özil'le İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta evlenecek olan Amine Gülşe de vardı.
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