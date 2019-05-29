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  • 29.05.2019
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Öyle soruya böyle cevap!

Öyle soruya böyle cevap!
ALMAN televizyon kanalı RTL'ye röportaj veren şarkıcı Taylor Swift, kendisine yöneltilen "30 yaşına gireceksiniz, çocuk sahibi olma niyetiniz var mı?" sorusunu cevaplamayı reddetti. Ünlü şarkıcı, "Bu sorunun 30 yaşına basan erkeklere sorulduğunu sanmıyorum. Bu yüzden bunu cevaplamayacağım" diyerek sitem etti.

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