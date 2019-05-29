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  • 29.05.2019
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, 'nun tasarımlarından vazgeçmiyor

, modacılardan şaşmadı. Ünlü şarkıcı bir kez daha ’nun tasarımını taşıdı.

Fındıkoğlu’ndan vazgeçmiyor
Popun kraliçesi Madonna, geçtiğimiz hafta İsrail'de düzenlenen 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda; başarılı Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımıyla göz kamaştırmıştı. Yıldız sanatçı, geçtiğimiz gün de Fındıkoğlu imzalı takımı tercih etti. Güzel tasarımcı da 'ya teşekkür etti...

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