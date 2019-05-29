Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin, 2016'da müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O günden beri yaşamını buradaki çiftliğinde sürdürmeye devam eden ünlü rockçı, önceki gün 17 dönümlük arazinin içerisinde dolaşırken görüntülendi.
- Saklambaç
- 29.05.2019
- Gazete
Bir dönemin asi rock yıldızı Özlem Tekin köy hayatına iyice alıştı
Özlem Tekin, önceki gün yaklaşık üç senedir hayatını sürdürdüğü Bodrum Milas’ta görüntülendi. Bir dönemin asi rock yıldızının köy hayatına iyice alıştığı gözlendi...
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin, 2016'da müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O günden beri yaşamını buradaki çiftliğinde sürdürmeye devam eden ünlü rockçı, önceki gün 17 dönümlük arazinin içerisinde dolaşırken görüntülendi.
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