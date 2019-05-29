Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.05.2019
  • Gazete

Bir dönemin asi rock yıldızı köy hayatına iyice alıştı

, önceki gün yaklaşık üç senedir hayatını sürdürdüğü Bodrum Milas’ta görüntülendi. Bir dönemin asi rock yıldızının köy hayatına iyice alıştığı gözlendi...



Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin, 2016'da müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O günden beri yaşamını buradaki çiftliğinde sürdürmeye devam eden ünlü rockçı, önceki gün 17 dönümlük arazinin içerisinde dolaşırken görüntülendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBir dönemin asi rock yıldızı Özlem Tekin köy hayatına iyice alıştı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri