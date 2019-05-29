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  • 29.05.2019
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aşk hayatındahi hızı ile şaşırttı! Sörf rüzgarı aşka götürdü...

Geçen hafta madenci tarafından terk edilen , teselliyi başka kollarda buldu. Sosyetik güzel, kite surf yaptığı Akyaka’da ’le tanışıp yeni bir aşka yelken açtı. Alkoçlar’ın aşk hayatındaki hızı ise şaşırttı…



Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, aşk hayatında gaza bastı. Alkoçlar ile sevgilisi Altuğ Leblebici'nin 10 aylık aşkı, geçen hafta son bulmuştu. İlişkinin bitmesine de Alkoçlar'ın sosyetik madenci ile yurt dışına gitmek yerine Akyaka'da kite surf (uçurtma sörfü) yapmayı tercih etmesi neden olmuştu. Alkoçlar'ın tatilde erkek arkadaşlarıyla gününü gün etmesi üzerine sosyetik madenci aşkı bitirdi. Genç kız da ayrılığın yasını çekmek yerine gönül defterine yeni bir isim ekledi. Aslışah Alkoçlar, yeni aşkını da yine bu tatilde buldu.

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