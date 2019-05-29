güzelaşk hayatında gaza bastı. Alkoçlar ile sevgilisi10 aylık aşkı, geçen hafta son bulmuştu. İlişkinin bitmesine de Alkoçlar'ın sosyetik madenci ilekite surf (uçurtma sörfü) yapmayı tercih etmesi neden olmuştu. Alkoçlar'ın tatilde erkek arkadaşlarıyla gününü gün etmesi üzerine sosyetik madenci aşkı bitirdi. Genç kız daekledi. Aslışah Alkoçlar, yeni aşkını da yine bu tatilde buldu.