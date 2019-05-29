Aile yemeği

Futbolcu Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı ve çocukları ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde ailesi ile birlikte alışveriş merkezine gelen ve objektiflere poz veren başarılı oyuncu, Markalar Sokağı'ndaki alışveriş turunun ardından bir restoranda ailesi ile baş başa yemek yedi...