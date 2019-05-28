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  • 28.05.2019
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, ve birçok ünlü isim miniklere bayram kıyafeti yollanması için harekete geçti

ve gibi birçok ünlü isim, ’nin dört bir yanındaki miniklere bayram kıyafeti yollanması için kolları sıvadı.

Güzel seferberlik
Magazin dünyasının ünlü isimleri, 'nin dört bir yanındaki minikler için seferber oldu. İki üniversite öğrencisinin sosyal medyada kurduğu ve binlerce öğrencinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığı 'Geleceğe Işık Tut' hesabı, yaklaşan Ramazan Bayramı için kampanya başlattı.



Başta Doğu bölgeleri olmak üzere birçok öğrenciye bayramlık kıyafetler göndermek için herkes, elini taşın altına koydu. Güzel oyuncular Neslihan Atagül ve Aslı Tandoğan gibi birçok ünlü de hem kampanyaya destek verdi; hem de hayranlarını minikler için seferber olmaya davet etti. Kampanyaya destek çığ gibi büyüdü...

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