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fırtınası

'nin fenomen dizisi 'Hercai'nin yıldızı , canlandırdığı Reyyan rolüyle sadece 'de değil, yurt dışında da fenomen haline geldi. Şimdi dünyanın dört bir yanından Şahin'e mektuplar yağıyor, dizi setine gelen hayranları güzel oyuncuyu görebilmek için saatlerce bekliyor.

Ebru fırtınası
ATV'nin fenomen dizisi 'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, canlandırdığı Reyyan rolüyle sadece 'de değil, yurt dışında da fenomen haline geldi. Şimdi dünyanın dört bir yanından Şahin'e mektuplar yağıyor, dizi setine gelen hayranları güzel oyuncuyu görebilmek için saatlerce bekliyor.

Hercai'nin yeni bölümlerinin çekimi için geçtiğimiz gün Şanlıurfa'ya giden , orada da büyük ilgiyle karşılandı. Onu ve dizideki partneri Akın Akınözü'nü görebilmek için sete giden yaklaşık 3 bin kişi, izdiham yarattı.

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