ATV'nin fenomen dizisi 'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, canlandırdığı Reyyan rolüyle sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da fenomen haline geldi. Şimdi dünyanın dört bir yanından Şahin'e mektuplar yağıyor, dizi setine gelen hayranları güzel oyuncuyu görebilmek için saatlerce bekliyor.
Hercai'nin yeni bölümlerinin çekimi için geçtiğimiz gün Şanlıurfa'ya giden Ebru Şahin, orada da büyük ilgiyle karşılandı. Onu ve dizideki partneri Akın Akınözü'nü görebilmek için sete giden yaklaşık 3 bin kişi, izdiham yarattı.
Hercai'nin yeni bölümlerinin çekimi için geçtiğimiz gün Şanlıurfa'ya giden Ebru Şahin, orada da büyük ilgiyle karşılandı. Onu ve dizideki partneri Akın Akınözü'nü görebilmek için sete giden yaklaşık 3 bin kişi, izdiham yarattı.
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