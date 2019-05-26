Sürpriz çıkış

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın Arnavut güzeli eşi Almeda Abazi, geçen yıl 'Alabama' adlı ilk single'ını çıkardı. Abazi'nin İngilizce söylediği şarkı, Özbekistan'da dinlenme rekorları kırdı. Parça, ülkenin müzik listesinde ikinci sıraya kadar çıktı.
Listenin fotoğrafını Instagram'dan paylaşan çiçeği burnunda anne Abazi, çok mutlu olduğunu vurguladı.
Listenin fotoğrafını Instagram'dan paylaşan çiçeği burnunda anne Abazi, çok mutlu olduğunu vurguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.