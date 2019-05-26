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  • 26.05.2019
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Sürpriz çıkış

Sürpriz çıkış
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın Arnavut güzeli eşi , geçen yıl 'Alabama' adlı ilk single'ını çıkardı. Abazi'nin İngilizce söylediği şarkı, Özbekistan'da dinlenme rekorları kırdı. Parça, ülkenin müzik listesinde ikinci sıraya kadar çıktı.



Listenin fotoğrafını 'dan paylaşan çiçeği burnunda anne Abazi, çok mutlu olduğunu vurguladı.

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