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  • 26.05.2019
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Meryem Uzerli'nin kızı ve annesi ile olan pozu beğeni rekoru kırıdı

3 kuşak poz
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün annesi Ursula Uzerli'nin 70. yaşını sosyal medyada kutladı. Ünlü oyuncu, Alman asıllı annesi ve kızı Lara ile pozunu 'da paylaştı. Üç kuşağın bu neşeli karesi beğeni rekoru kırdı.



Ayçiçekleri armağan ettiği annesini öpücük yağmuruna tutan Meryem Uzerli, paylaşımına da "Tek ve biricik annem, doğum günün kutlu olsun" notu düştü. Uzerli'nin ailesiyle mutluluğu da "Maşallah" dedirtti.

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