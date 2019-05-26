Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün Youtube'daki 'İlk Adımlar' programında annelere ebeveynlik tavsiyesi verdi. 5 yaşında Yade ve 1 buçuk yaşında Yeda adında iki kızı olan Sever, "Çocuklarınıza çok fazla korumacı olursanız özgüvenleri zedelenir" diye konuştu.
- Saklambaç
- 26.05.2019
- Gazete
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