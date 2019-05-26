Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.05.2019
  • Gazete

Fenerbahçeli 'in eşi 'den annelik tavsiyesi

Annelik tavsiyesi
Fenerbahçeli kaleci 'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün 'daki 'İlk Adımlar' programında annelere ebeveynlik tavsiyesi verdi. 5 yaşında Yade ve 1 buçuk yaşında Yeda adında iki kızı olan Sever, "Çocuklarınıza çok fazla korumacı olursanız özgüvenleri zedelenir" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriFenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den annelik tavsiyesi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri