çiftgeçtiğimiz ay üçbuçuk yıllık aşklarına noktakoyarak şaşırmıştı. Adı birişadamıyla anılan Sarıkaya,açıklaması yapmıştı.akşam Etiler'degazetecilerle ayaküstü sohbeteden Bürsin ise ayrılıkla ilgiliilk kez konuşup şöyle dedi: