Gözde çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay üç buçuk yıllık aşklarına nokta koyarak şaşırmıştı. Adı bir işadamıyla anılan Sarıkaya, "Özel hayatımıza saygı duyun" açıklaması yapmıştı.
Önceki akşam Etiler'de gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Bürsin ise ayrılıkla ilgili ilk kez konuşup şöyle dedi: "Çok özele girmeye gerek yok ama insanlardan rica ediyoruz; bu süreçte bize saygılı olsunlar. İkimiz de mutlu olalım."
DOĞAN SAVAŞ
Önceki akşam Etiler'de gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Bürsin ise ayrılıkla ilgili ilk kez konuşup şöyle dedi: "Çok özele girmeye gerek yok ama insanlardan rica ediyoruz; bu süreçte bize saygılı olsunlar. İkimiz de mutlu olalım."
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.