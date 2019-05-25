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  • 25.05.2019
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ile aşkı biten Kerem Bürsin'den ayrılık açıklaması

ile üç buçuk yıllık aşkı geçtiğimiz ay biten Kerem Bürsin, önceki gün ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu. Bürsin, ‘Herkesten ricam bize saygılı olsunlar’ dedi.

İkimiz de mutlu olalım
Gözde çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay üç buçuk yıllık aşklarına nokta koyarak şaşırmıştı. Adı bir işadamıyla anılan Sarıkaya, "Özel hayatımıza saygı duyun" açıklaması yapmıştı.



Önceki akşam Etiler'de gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Bürsin ise ayrılıkla ilgili ilk kez konuşup şöyle dedi: "Çok özele girmeye gerek yok ama insanlardan rica ediyoruz; bu süreçte bize saygılı olsunlar. İkimiz de mutlu olalım."

DOĞAN SAVAŞ

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