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  • 25.05.2019
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’un sevgilisi 'nda centilmenlik dışı hareket! Öylece bırakıp gitti

’un aşkından centilmenlik dışı hareket... Ünlü modelle ilişkisine ailesinin karşı çıktığı konuşulan , önceki gün Ulusoy’la Bebek’teydi. İşadamı, basına yakalanmamak için sevgilisini öylece bırakıp lüks cipine binerek oradan uzaklaştı.



Kasım 2018'den beri aşk yaşayan Özge Ulusoy ve iş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu, geçtiğimiz hafta çıktıkları Fransa tatilinden döndü. İş hayatını Londra'da sürdüren Çolakoğlu, güzel modelle önceki akşam Şeyma Subaşı'nın sahibi olduğu Bebek'teki Healthyish adlı mekanda buluştu.

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