Popçu Sıla'yla olaylı bir süreç yaşayan Ahmet Kural, stres atmak için kendisini spora adadı. Spor eğitmeni Konuralp Koçoğlu ile çalışan 36 yaşındaki oyuncu, özellikle son iki buçuk aylık süreçte yoğun bir spor ve beslenme programı uyguladı. Emeklerinin karşılığını gören Ahmet Kural, önceki gün paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Kaslı vücuduyla sosyal medyada yankı uyandıran Ahmet Kural'ın son iki ayda yağ ve şekeri tamamen kestiği öğrenildi. Yağsız pilav, salata, brokoli ve tavuk ile et tüketen Kural; sebzeleri ise sadece haşlama olarak tüketerek vücuttaki yağlarından kurtuldu.
HAŞLAMA TÜKETTİ
Bol bol avokado yiyen Ahmet Kural, brokoli gibi sebzeleri ise sadece haşlayarak tüketerek fit bir görüntüye kavuştu.
HAŞLAMA TÜKETTİ
Bol bol avokado yiyen Ahmet Kural, brokoli gibi sebzeleri ise sadece haşlayarak tüketerek fit bir görüntüye kavuştu.
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