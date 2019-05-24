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  • 24.05.2019
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'dan müzik piyasasına muhteşem dönüş

Muhteşem dönüş
Anne olduktan sonra müzik çalışmalarına ara veren 'dan muhteşem dönüş… Başarılı besteci ve şarkıcı, iki yıllık araya 'Artık Anlıyorum' adlı single ile son veriyor. Kurtçu'nun sözlerini kendi yazdığı müziğini de 'le üstlendiği yeni şarkısı, bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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