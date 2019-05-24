Anne olduktan sonra müzik çalışmalarına ara veren Cansu Kurtçu'dan muhteşem dönüş… Başarılı besteci ve şarkıcı, iki yıllık araya 'Artık Anlıyorum' adlı single ile son veriyor. Kurtçu'nun sözlerini kendi yazdığı müziğini de Volga Tamöz'le üstlendiği yeni şarkısı, bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.
- Saklambaç
- 24.05.2019
- Gazete
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