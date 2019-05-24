Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.05.2019
  • Gazete

Bu tarz Burcu

Bu tarz Burcu
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, güzelliğinin yanı sıra şıklığıyla da büyülüyor. Esmersoy, önceki gün yaptığı paylaşımla da yine kendine has tarzını konuşturdu.

Baştan aşağı mavilere bürünen ünlü sunucu, parlak ve işlemeli takımıyla takipçilerinden tam not aldı. Moda parçalarına yatırım yapan Esmersoy'un şıklığı da "Burcu'nun çabasına değmiş" dedirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBu tarz Burcu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri