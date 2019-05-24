Bu tarz Burcu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, güzelliğinin yanı sıra şıklığıyla da büyülüyor. Esmersoy, önceki gün yaptığı paylaşımla da yine kendine has tarzını konuşturdu.



Baştan aşağı mavilere bürünen ünlü sunucu, parlak ve işlemeli takımıyla takipçilerinden tam not aldı. Moda parçalarına yatırım yapan Esmersoy'un şıklığı da "Burcu'nun çabasına değmiş" dedirtti.