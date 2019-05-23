Model Özge Ulusoy, güzelliğinde de doğala döndü. Başı bir süredir cilt lekeleriyle dertte olan Ulusoy, güneşten korunmak için önceki gün doğal bir tarif hazırladı.
Ulusoy, organik güneş kremi yapımı atölyesinde; zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, buğday özü, shea, nane ve lavanta yağı gibi doğal ürünlerle karışım hazırladı.
Cildinin lekelenmemesi için güzellik merkezlerinden çıkmayan Ulusoy, bu yaz tenini kendi yaptığı organik güneş kremiyle korumaya alacak.
Ulusoy, organik güneş kremi yapımı atölyesinde; zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, buğday özü, shea, nane ve lavanta yağı gibi doğal ürünlerle karışım hazırladı.
Cildinin lekelenmemesi için güzellik merkezlerinden çıkmayan Ulusoy, bu yaz tenini kendi yaptığı organik güneş kremiyle korumaya alacak.
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