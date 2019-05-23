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  • 23.05.2019
  • Gazete

'dan doğal tavsiye

Doğal tavsiye
Model , güzelliğinde de doğala döndü. Başı bir süredir cilt lekeleriyle dertte olan Ulusoy, güneşten korunmak için önceki gün doğal bir tarif hazırladı.



Ulusoy, organik güneş kremi yapımı atölyesinde; zeytinyağı, cevizi yağı, buğday özü, shea, nane ve lavanta yağı gibi doğal ürünlerle karışım hazırladı.

Cildinin lekelenmemesi için güzellik merkezlerinden çıkmayan Ulusoy, bu yaz tenini kendi yaptığı organik güneş kremiyle korumaya alacak.

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