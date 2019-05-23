Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem karakteriyle tüm dünyada tanınan Meryem Uzerli, kostüm tercihleriyle çok eleştirildi... 35 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta Fransa'da düzenlenen 72. Cannes Film Festivali'ne gitti. Uzerli, görkemli festivalin açılış töreninde transparan elbise giydi.
ALAY KONUSU OLMUŞTU
Kırmızı halıda dünya basınına poz verdi. Ancak bu tercihi çok eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları da yaptıkları yorumlarda Uzerli ile dalga geçti. Ünlü oyuncu festivalin diğer etkinliklerinde de boy gösterdi. Ancak giydiği tasarımlar yine beğenilmedi. Dış basın da Uzerli'nin tercihlerine geniş yer verdi. İngiliz ve Fransız medyası; Uzerli'yi 72. Cannes Film Festivali'nin en rüküşü seçti...
ALAY KONUSU OLMUŞTU
Kırmızı halıda dünya basınına poz verdi. Ancak bu tercihi çok eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları da yaptıkları yorumlarda Uzerli ile dalga geçti. Ünlü oyuncu festivalin diğer etkinliklerinde de boy gösterdi. Ancak giydiği tasarımlar yine beğenilmedi. Dış basın da Uzerli'nin tercihlerine geniş yer verdi. İngiliz ve Fransız medyası; Uzerli'yi 72. Cannes Film Festivali'nin en rüküşü seçti...
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