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  • 23.05.2019
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Meryem Uzerli 72. ’nin en rüküşü seçildi

Meryem Uzerli, 72. ’nde giydiği tasarımlar nedeniyle çok eleştirildi. İngiliz ve Fransız medyası güzel oyuncuyu festivalin en rüküşü seçti...

Festival rüküşü
Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem karakteriyle tüm dünyada tanınan Meryem Uzerli, kostüm tercihleriyle çok eleştirildi... 35 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta Fransa'da düzenlenen 72. 'ne gitti. Uzerli, görkemli festivalin açılış töreninde transparan elbise giydi.



ALAY KONUSU OLMUŞTU
Kırmızı halıda dünya basınına poz verdi. Ancak bu tercihi çok eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları da yaptıkları yorumlarda Uzerli ile dalga geçti. Ünlü oyuncu festivalin diğer etkinliklerinde de boy gösterdi. Ancak giydiği tasarımlar yine beğenilmedi. Dış basın da Uzerli'nin tercihlerine geniş yer verdi. İngiliz ve Fransız medyası; Uzerli'yi 72. Cannes Film Festivali'nin en rüküşü seçti...

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