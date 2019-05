Yunanlar yine kural bozmadı! Baklavadan sonra kokoreç...

Her yaz Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'a akın eden Beyaz Türkler, Komşu'daki uyanık esnafı harekete geçirdi. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı'nda Türk turistleri adaya çekmek isteyen kurnaz işletmeciler, Mustafa Sandal'ı sahneye çıkarıp plajdaki müşterileri deveyle gezdirmişti. Bu sene ise Ada'daki Scorpios adlı mekan, 7-9 Haziran tarihleri arasında Türk tasavvufunun simgesi olan sema gösterisine ev sahipliği yapacak. Mekanda ayrıca Türk DJ Mercan Dede de sahne alacak. Her yaz baklava ve lahmacun gibi tatlarımızla turist avlayan adadaki bir diğer popüler mekan Nammos, Beyaz Türk atağını yine lezzetlerimizi araklayarak yaptı. Kazık fiyatlarıyla ünlü mekan, Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden kokoreci menüsüne ekledi.







Geçen yaz Bodrum beachler'inde kokorecin revaçta olduğunu gören Yunan esnafı yine taklitçilik yaptı. Bu arada mekanda bir masaya oturmanın bedeli 3 bin euro (20 bin lira) ile 20 bin euro'ya (135 bin lira) arasında.







SOSYETENİN GÖZDE YERi!

Mikonos, Eda Taşpınar ve Serdar Bilgili gibi sosyetiklerin uğrak adresi.









KOMŞU'DA TASAVVUF

Beyaz Türkler'in de akın ettiği Scorpios adlı mekan, önümüzdeki ay DJ Mercan Dede eşliğinde sema gösterisine ev sahipliği yapacak.







Sema gösterisi







Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Nammos'ta turistler develerle gezdirilmişti.







Nammos, menüsünde uzun süredir baklava yer alıyor.