yıl kansere yakalanansağlığına kavuşmasıyla rahat nefes alankızıyla aynı kaderi yaşayan minikler için kolları sıvadı. 1995 Miss Turkey birinci güzeli Sinem Güven, eski eşi Murat Ersönmez'den olanDefne'nin kanserle mücadelesinde hep yanında oldu. Aylar önce lösemiye çalım atanher fırsatta sosyal medyada dile getiren Güven,verdi.