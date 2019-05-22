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  • 22.05.2019
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, kızı Defne ile aynı kaderi paylaşan minikler için kolları sıvadı

, kızı Defne’nin i yenmesinin ardından aynı kaderi yaşayanlar için de boş durmadı. Eski manken, bağış yaptığı ’nin tanıtımını da üstlenip kanserli miniklere umut oldu.



Geçtiğimiz yıl kansere yakalanan Defne Ersönmez'in sağlığına kavuşmasıyla rahat nefes alan Sinem Güven, kızıyla aynı kaderi yaşayan minikler için kolları sıvadı. 1995 Miss Turkey birinci güzeli Sinem Güven, eski eşi Murat Ersönmez'den olan 12 yaşındaki kızı Defne'nin kanserle mücadelesinde hep yanında oldu. Aylar önce lösemiye çalım atan kızıyla gurur duyduğunu her fırsatta sosyal medyada dile getiren Güven, kanser hastası çocuklar yararına çalışmalar yapan Gülmek İyileştirir Derneği'ne de destek verdi.

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