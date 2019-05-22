Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, menüsüne çok konuşulacak bir lezzet ekledi... Ünlü işletmeci, geçtiğimiz gün New York'taki şubesinde altın tozuyla hamburger yaptı. Nusret, önce eti sonra da peynir ve hamburger ekmeğini altın tozuna buladı. Hamburgerin pişme aşamasını da videoya aldı. Daha sonra o görüntüyü 21.8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. '24 ayar' hamburgerinin fiyatının ise 300 dolar (bin 817 lira) olduğunu açıkladı. Altın kaplama hamburger videosu, kısa sürede çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Binlerce kişi bu lezzeti tatmak için Nusret şubelerine gideceklerini vurguladı.
BU TOZ SAĞLIĞA FAYDALI
Altın tozu, göz hastalıkları ile ilgili ilaçların içine katıldığı zaman, gözü parlatır ve kuvvetlendirir. Bütün organları güçlendirir. Ağızda tutulduğu zaman ağız kokusunu giderir. Altın tozu, ruh hastalıkları ile ilgili ilaçların içine katılırsa, üzüntü keder, korkuya iyi gelir...
BU TOZ SAĞLIĞA FAYDALI
Altın tozu, göz hastalıkları ile ilgili ilaçların içine katıldığı zaman, gözü parlatır ve kuvvetlendirir. Bütün organları güçlendirir. Ağızda tutulduğu zaman ağız kokusunu giderir. Altın tozu, ruh hastalıkları ile ilgili ilaçların içine katılırsa, üzüntü keder, korkuya iyi gelir...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.