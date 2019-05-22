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  • 22.05.2019
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, 'i hukuki yolla susturdu

, ’i susturmak için karşı atağa geçti. İbo, kendisi ve aşkı için demediğini bırakmayan Şener’e 1 aylık koruma kararı aldırıp eski eşinin ağzını hukuki yolla kapattı.



Eski eşi Demet Şener'in kendisi ve sevgilisi Edwina Sponza hakkındaki açıklamalarıyla huzuru kaçan İbrahim Kutluay, Şener'i susturmayı başardı. İkiliyi önceki günlerde bir kez daha ahlaksızlıkla suçlayan Şener, eski eşinin nafakayı ödemediğini iddia edip 'hayırsız baba' göndermesi yapmıştı. Şener'i reklam yapmakla suçlayan eski basketbolcu, "Dört katlı havuzlu villadan mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek eski eşine paragöz imasında bulunmuştu. Kutluay, 25 Mart'ta boşandığı Şener'in suçlamalarına devam etmesi üzerine soluğu mahkemede aldı.

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