Eski eşi Demet Şener'in kendisi ve sevgilisi Edwina Sponza hakkındaki açıklamalarıyla huzuru kaçan İbrahim Kutluay, Şener'i susturmayı başardı. İkiliyi önceki günlerde bir kez daha ahlaksızlıkla suçlayan Şener, eski eşinin nafakayı ödemediğini iddia edip 'hayırsız baba' göndermesi yapmıştı. Şener'i reklam yapmakla suçlayan eski basketbolcu, "Dört katlı havuzlu villadan mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek eski eşine paragöz imasında bulunmuştu. Kutluay, 25 Mart'ta boşandığı Şener'in suçlamalarına devam etmesi üzerine soluğu mahkemede aldı.
- Saklambaç
- 22.05.2019
- Gazete
İbrahim Kutluay, Demet Şener'i hukuki yolla susturdu
İbrahim Kutluay, Demet Şener’i susturmak için karşı atağa geçti. İbo, kendisi ve aşkı Edwina Sponza için demediğini bırakmayan Şener’e 1 aylık koruma kararı aldırıp eski eşinin ağzını hukuki yolla kapattı.
Eski eşi Demet Şener'in kendisi ve sevgilisi Edwina Sponza hakkındaki açıklamalarıyla huzuru kaçan İbrahim Kutluay, Şener'i susturmayı başardı. İkiliyi önceki günlerde bir kez daha ahlaksızlıkla suçlayan Şener, eski eşinin nafakayı ödemediğini iddia edip 'hayırsız baba' göndermesi yapmıştı. Şener'i reklam yapmakla suçlayan eski basketbolcu, "Dört katlı havuzlu villadan mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek eski eşine paragöz imasında bulunmuştu. Kutluay, 25 Mart'ta boşandığı Şener'in suçlamalarına devam etmesi üzerine soluğu mahkemede aldı.
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