eşikendisi ve sevgilisihakkındakiaçıklamalarıyla huzuru kaçanŞener'isusturmayı başardı. İkiliyi öncekigünlerde bir kez daha ahlaksızlıklasuçlayan Şener, eskieşinin nafakayıödemediğini iddiaedipgöndermesiyapmıştı. Şener'ireklam yapmaklasuçlayan eskibasketbolcu,diyerek eskieşine paragöz imasında bulunmuştu.Kutluay,boşandığıŞener'in suçlamalarına devam etmesiüzerine soluğu mahkemede aldı.