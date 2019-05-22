Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Hercai', çekimlere ev sahipliği yapan Mardin'in yıldızını parlattı. Binlerce kişinin akın ettiği Mardin'e ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in hayranları da yardım yağdırdı. Gündeş fanları, sanatçı adına Midyat'taki ailelere Ramazan kolisi gönderip miniklere bayramlık hediye etti.
DUYGULANDIRAN JEST
Bu jestle duygulanan Gündeş, hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti: "Her Ramazan olduğu gibi harçlıklarınızı, kazançlarınızdan ayırdıklarınızı biriktirerek o güzel gönüllerinizle yine büyük bir iş başarmışsınız. Büyük seviyorum sizi, büyük gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız."
DUYGULANDIRAN JEST
Bu jestle duygulanan Gündeş, hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti: "Her Ramazan olduğu gibi harçlıklarınızı, kazançlarınızdan ayırdıklarınızı biriktirerek o güzel gönüllerinizle yine büyük bir iş başarmışsınız. Büyük seviyorum sizi, büyük gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız."
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