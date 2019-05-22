Atv'ninreyting rekorları kıran dizisiçekimlere ev sahipliği yapanBinlerce kişinin akın ettiği Mardin'e ünlü sanatçıhayranları da yardım yağdırdı. Gündeş fanları, sanatçı adınagönderip miniklere bayramlık hediye etti.Bu jestle duygulanan Gündeş, hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti: "Her Ramazan olduğu gibi harçlıklarınızı, kazançlarınızdan ayırdıklarınızı biriktirerek o güzel gönüllerinizle yine büyük bir iş başarmışsınız. Büyük seviyorum sizi, büyük gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız."