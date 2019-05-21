Tüm dünyada merak ve heyecanla takip edilen Game of Thrones (Taht Oyunları), 8. ve son sezon final bölümüyle önceki gece ekranlara veda etti. Dizinin Türkiye'deki hayranları ise İstanbul Akmerkez Cinema Pink sinemalarında gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.
Yüzlerce kişi son bölümü Amerika ile aynı anda izledi. Final gecesinde izleyicilere; dizide ölenler adına lokma tatlısı dağıtılması ise herkesi şaşkına çevirdi.
'ÇOK BAŞARILIYDI...'
Etkinliğe katılan Burcu Biricik, Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ, finali büyük bir merak için izledi. Ünlü isimler, "Dizinin büyük hayranıyız. Saate aldırış etmeden izlemek için geldik. Takip ettiğimiz bu dizi gerçekten çok başarılıydı" diye konuştu...
Güzel oyuncu Burcu Biricik, final bölümünü izlemek için gece 3'te Akmerkez'deydi.
SU ŞİŞESİ UNUTULDU
Dizinin final bölümündeki bir sahnede inanılmaz bir hata yapıldı. Samwell Tarly'nin ayaklarının arkasındaki su şişesi, izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Dizinin daha önceki bir sahnesinde de Starbucks'ın kahve bardağı unutulmuştu.
Yüzlerce kişi son bölümü Amerika ile aynı anda izledi. Final gecesinde izleyicilere; dizide ölenler adına lokma tatlısı dağıtılması ise herkesi şaşkına çevirdi.
'ÇOK BAŞARILIYDI...'
Etkinliğe katılan Burcu Biricik, Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ, finali büyük bir merak için izledi. Ünlü isimler, "Dizinin büyük hayranıyız. Saate aldırış etmeden izlemek için geldik. Takip ettiğimiz bu dizi gerçekten çok başarılıydı" diye konuştu...
Güzel oyuncu Burcu Biricik, final bölümünü izlemek için gece 3'te Akmerkez'deydi.
SU ŞİŞESİ UNUTULDU
Dizinin final bölümündeki bir sahnede inanılmaz bir hata yapıldı. Samwell Tarly'nin ayaklarının arkasındaki su şişesi, izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Dizinin daha önceki bir sahnesinde de Starbucks'ın kahve bardağı unutulmuştu.
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