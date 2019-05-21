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  • 21.05.2019
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, anne olduktan sonra ilk kez podyuma 'da çıkacak

Dünyaca ünlü Brezilyalı model , anne olduktan sonraki ilk defilesine 22 Mayıs’ta ’da çıkacak.

Ana start
Geçen yıl oğlunu kucağına alan dünyaca ünlü Brezilyalı model Ana Beatriz Barros, anne olduktan sonra ilk kez Antalya'da podyuma çıkacak. 36 yaşındaki güzel model, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından 22-25 Mayıs'ta düzenlenecek olan 'Leather&Fur 'un açılışını yapacak.

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