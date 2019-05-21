Geçen yıl oğlunu kucağına alan dünyaca ünlü Brezilyalı model Ana Beatriz Barros, anne olduktan sonra ilk kez Antalya'da podyuma çıkacak. 36 yaşındaki güzel model, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından 22-25 Mayıs'ta düzenlenecek olan 'Leather&Fur Fashion Show'un açılışını yapacak.
- Saklambaç
- 21.05.2019
- Gazete
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