Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.05.2019
  • Gazete

Ablası gibi aşığı

Ablası gibi Bodrum aşığı
Dünyaca ünlü İngiliz model , tutkusunu kardeşine de aşıladı. Ablası gibi ünlü bir model olan Lottie Moss, önceki gün Bodrum'a geldi. The Bodrum Edition'da kalan Moss ile aynı otelde bir diğer dünyaca ünlü model Pixie Geldof ile sevgilisi Nick Grimshaw da vardı.




Kate Moss, her sene Bodrum'a gelip buradaki bir detoks merkezinde form tutuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAblası gibi Bodrum aşığı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri