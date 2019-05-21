Ablası gibi Bodrum aşığı

Dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss, Bodrum tutkusunu kardeşine de aşıladı. Ablası gibi ünlü bir model olan Lottie Moss, önceki gün Bodrum'a geldi. The Bodrum Edition'da kalan Moss ile aynı otelde bir diğer dünyaca ünlü model Pixie Geldof ile sevgilisi Nick Grimshaw da vardı.
Kate Moss, her sene Bodrum'a gelip buradaki bir detoks merkezinde form tutuyor.
Kate Moss, her sene Bodrum'a gelip buradaki bir detoks merkezinde form tutuyor.
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