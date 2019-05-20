Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile bir yıldır aşk yaşadığı madenci Altuğ Leblebici cephesinde sürpriz gelişme… İkilinin evlenmesi beklenirken genç çift, ayrıldı. Geçtiğimiz aya kadar yurt dışı tatillerinde aşk pozları veren ikiliden Leblebici'nin önceki gün Alkoçlar'ı sosyal medyada takipten çıkması gözden kaçmadı. Sosyetik madenci, bu şok hamlesiyle kalmayıp Alkoçlar'la çektirdiği aşk pozlarını da sosyal medya hesabından sildi.
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