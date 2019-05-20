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  • 20.05.2019
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Yine hüsran! , tarafından terk edildi!

, aşk hayatında yine hüsrana uğradı. Sosyetik güzel, ’yle tatiline gitmek yerine soluğu Akyaka’da aldı. Buradan sosyetik ile paylaşım yapan Alkoçlar, Leblebici tarafından terk edildi.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile bir yıldır aşk yaşadığı madenci Altuğ Leblebici cephesinde sürpriz gelişme… İkilinin evlenmesi beklenirken genç çift, ayrıldı. Geçtiğimiz aya kadar yurt dışı tatillerinde aşk pozları veren ikiliden Leblebici'nin önceki gün Alkoçlar'ı sosyal medyada takipten çıkması gözden kaçmadı. Sosyetik madenci, bu şok hamlesiyle kalmayıp Alkoçlar'la çektirdiği aşk pozlarını da sosyal medya hesabından sildi.

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