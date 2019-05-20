Geçen ay kendi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile 3 buçuk yıllık aşkına sürpriz şekilde son veren Serenay Sarıkaya, ayrılık acısını Ege'de atlatıyor. Önceki gün sessiz sedasız tatile çıkan güzel oyuncu, şu sıralar mavilikler eşliğinde teselli bulmaya çalışıyor.
Ege'den paylaşım yapan Sarıkaya, geçen hafta da gecelerde Kerem Bürsin sorularından kaçmak için akla karayı seçmişti.
Ege'den paylaşım yapan Sarıkaya, geçen hafta da gecelerde Kerem Bürsin sorularından kaçmak için akla karayı seçmişti.
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