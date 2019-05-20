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  • 20.05.2019
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ayrılık acısını 'de atlatıyor

Mavi teselli
Geçen ay kendi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile 3 buçuk yıllık aşkına sürpriz şekilde son veren , ayrılık acısını 'de atlatıyor. Önceki gün sessiz sedasız tatile çıkan güzel oyuncu, şu sıralar mavilikler eşliğinde teselli bulmaya çalışıyor.
Ege'den paylaşım yapan Sarıkaya, geçen hafta da gecelerde Kerem Bürsin sorularından kaçmak için akla karayı seçmişti.

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