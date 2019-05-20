ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' rüzgarı, Şili'de esiyor... Ülkenin en çok izlenen kanallarından birinde gösterilmeye başlanan dizi, halkın gönlünü fethetti. Şili'deki gazeteler ise diziye ve de oyunculara övgüler yağdırdı. Dizide 'Asiye' karakterine hayat veren Öykü Gürman ise adından çok söz ettirdi. ŞİLİ basını, Gürman'ın oyunculuğunun yanı sıra müzik kariyerine de değindi. "Öykü Gürman, sahip olduğu yetenekleriyle bizleri çok şaşırtıyor" yorumu yapan Şili basını, Gürman için "Oyunculuğu mu müzikteki kariyeri mi daha başarılı, karar vermek çok zor" diye yazdı.

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Dizideki 'Asiye' karakterine hayat veren Öykü Gürman'ın oyunculuğun yanı sıra müzikteki başarısı da Şili'deki gazetelerin manşetlerini süslüyor...