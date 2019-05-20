Ünlü sanatçı Hülya Avşar'dan alkışlık hareket… Hayvansever oyuncu, Trakya ve İstanbul'daki sokak köpeklerine yardım eden 'orman_ beslemesi' hesabının mama çağrısını sosyal medyada duyurdu. Sanatçı, derneğe mama bağışı da yaptı.