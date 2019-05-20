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  • 20.05.2019
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'dan sokak hayvanları için çağrı

, sokak hayvanlarına yardım eden bir derneğin mama isteğine kulak verip herkese çağrı yaptı.

Avşar'dan acil çağrı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'dan alkışlık hareket… Hayvansever oyuncu, Trakya ve İstanbul'daki sokak köpeklerine yardım eden 'orman_ beslemesi' hesabının mama çağrısını sosyal medyada duyurdu. Sanatçı, derneğe mama bağışı da yaptı.

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