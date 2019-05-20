Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'un final bölümü bu sabaha karşı yayınlandı. Son bölümden önce yapılan bir araştırmaya göre ise ABD'de yaşayan 10 milyondan fazla kişinin son finalini izlemek için bugün işe gitmeyecekleri açıklandı. 2.9 milyon kişinin de işe geç kalmayı planladığı, 3.4 milyon kişinin ise uzaktan çalışacağı vurgulandı. Bu iş gücü kaybının da ABD ekonomisini 3.3 milyar dolar zarara uğratacağı açıklandı...

Tüm dünyada izlenen Game of Thrones, 8. sezon 6. bölümüyle ekranlara veda etti.