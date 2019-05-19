en önemli film festivali olarak kabul edilen ve bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, önceki gecedüzenlendi. Görkemli gece,'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Bakan Ersoy, Türkiye'nin film endüstrisi için ideal bir çekim merkezi olduğunu anlatmak amacıyla düzenlenen Türk Günü Resepsiyonu'nda yaptığı kısa konuşmada; uluslararası sinema sektörünün temsilcilerini, film çekimleri ve tatil için'ye davet etti.Ersoy ayrıca, yabancı yapımcılara Türkiye'de harcadıkları tutarın'una kadar katkı sağlanacağını belirtti. Bu açıklamayla birlikte salonda alkış sesleri yükseldi. Gecenin etkinlikleri arasında yer alan, moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın sürdürülebilirlik temalı defilesi de beğeniyle izlendi...