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  • 19.05.2019
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Cannes’a damgası!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 72. ’nde düzenledi. Sinema ve sanat camiasının ağırlandığı gecede konuklara Türk yemekleri ikram edildi. ’ın defilesi de beğeniyle izlendi.



DÜNYANIN en önemli film festivali olarak kabul edilen ve bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, önceki gece Türk Günü Resepsiyonu düzenlendi. Görkemli gece, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Bakan Ersoy, Türkiye'nin film endüstrisi için ideal bir çekim merkezi olduğunu anlatmak amacıyla düzenlenen Türk Günü Resepsiyonu'nda yaptığı kısa konuşmada; uluslararası sinema sektörünün temsilcilerini, film çekimleri ve tatil için Türkiye'ye davet etti.

YÜZDE 30 KATKI DESTEĞİ
Ersoy ayrıca, yabancı yapımcılara Türkiye'de harcadıkları tutarın % 30'una kadar katkı sağlanacağını belirtti. Bu açıklamayla birlikte salonda alkış sesleri yükseldi. Gecenin etkinlikleri arasında yer alan, moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın sürdürülebilirlik temalı defilesi de beğeniyle izlendi...

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