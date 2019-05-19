Geçen yıl evinde düşüp kaburgalarının akciğerine batması sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, hem sağlığına hem de eski formuna kavuştu. Önceki gün Mali'yi hastanede ziyaret eden Hülya Avşar, ünlü şovmenle ilgili şu espriyi patlattı:
"Mehmet Ali'nin sağlığı gayet iyi. Televizyonda Meryem Uzerli'nin Cannes'da giydiği transparan elbise vardı. Mali, Meryem'in elbisesini görünce bana dönüp 'Gördün mü?' dedi. Bence artık şımarıyor. Hastanedeki rahatı sevmiş. Ama onu çok özledik. Ekrana dönmesini dört gözle bekliyoruz."
Çapkın şovmen, hasta yatağında bile kendine has üslubuyla ziyaretçilerini güldürüyor.
Hülya Avşar, Mali'yi ziyaret etti.
AYDIN HAMZA
- Saklambaç
- 19.05.2019
- Gazete
Cannes Film Festivali’ne damgasını vuran Meryem Uzerli, Mehmet Ali Erbil'in de dikkatini çekti!
Cannes Film Festivali’ne transparan elbisesiyle damga vuran Meryem Uzerli, hastanede yatan Mehmet Ali Erbil’in bile dikkatini çekmeyi başardı.
Geçen yıl evinde düşüp kaburgalarının akciğerine batması sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, hem sağlığına hem de eski formuna kavuştu. Önceki gün Mali'yi hastanede ziyaret eden Hülya Avşar, ünlü şovmenle ilgili şu espriyi patlattı:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.