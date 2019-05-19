Geçen yıl evinde düşüp kaburgalarının akciğerine batması sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, hem sağlığına hem de eski formuna kavuştu. Önceki gün Mali'yi hastanede ziyaret eden Hülya Avşar, ünlü şovmenle ilgili şu espriyi patlattı:



"Mehmet Ali'nin sağlığı gayet iyi. Televizyonda Meryem Uzerli'nin Cannes'da giydiği transparan elbise vardı. Mali, Meryem'in elbisesini görünce bana dönüp 'Gördün mü?' dedi. Bence artık şımarıyor. Hastanedeki rahatı sevmiş. Ama onu çok özledik. Ekrana dönmesini dört gözle bekliyoruz."







Çapkın şovmen, hasta yatağında bile kendine has üslubuyla ziyaretçilerini güldürüyor.







Hülya Avşar, Mali'yi ziyaret etti.



AYDIN HAMZA