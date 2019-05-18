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Huysuz kedi öldü!

, dünyanın en ünlü ve en zengin kedisiydi. JLo ile bile tanışmıştı.

Huysuz kedi öldü!
Maloklüzyonu rahatsızlığıyla bilinen ve sosyal medya hesaplarında 1,5 milyon takipçiye sahip olan , öldü. 4 Nisan 2012'de doğan Grumpy Cat'in gerçek adı Tardar Sauce (Tartar Sos). Sahibi Tabatha'nın kardeşi Bryan'ın 22 Eylül 2012'de fotoğrafını Reddit'e eklemesiyle ünlenen Grumpy Cat'in fotoğrafı tüm huysuz başlıklarında kullanılmaya başlandı. Bu özel kedinin sahibine, sadece 2 yılda 100 milyon dolar kazandırdığı açıklandı.

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