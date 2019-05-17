Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum, 2019 sezonundaki iddiasını şimdiden ortaya koydu. Henüz yaz sezonu açılmamasına rağmen Bodrum, dünyanın en zenginleriyle dolup taşmaya başladı...
Son haftalarda birçok zenginin yüzen sarayına misafirlik eden Yalıkavak Marina'ya şimdi de Ukraynalı milyarder Kostyantin Zhevago'nun 65 metrelik 'Sea Rhapsody' isimli yatı demirledi.
Hindistan'ın en zengin ailelerinden biri olan Gıdwani ailesinin oğlu Suraj Gıdwani de Bodrum'daki masal gibi bir düğünle evlendi. 2 milyon dolar harcanan ve 300 davetlinin katıldığı düğün; 3 gün 3 gece sürdü.
The Bodrum By Paramount Hotels'deki düğünle evlenen çift, tüm oteli kapattı.
Son haftalarda birçok zenginin yüzen sarayına misafirlik eden Yalıkavak Marina'ya şimdi de Ukraynalı milyarder Kostyantin Zhevago'nun 65 metrelik 'Sea Rhapsody' isimli yatı demirledi.
Hindistan'ın en zengin ailelerinden biri olan Gıdwani ailesinin oğlu Suraj Gıdwani de Bodrum'daki masal gibi bir düğünle evlendi. 2 milyon dolar harcanan ve 300 davetlinin katıldığı düğün; 3 gün 3 gece sürdü.
The Bodrum By Paramount Hotels'deki düğünle evlenen çift, tüm oteli kapattı.
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