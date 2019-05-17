Çağla Şıkel'in hayali gerçek oldu

Güzel model Çağla Şıkel, podyumdaki başarısını tasarım dünyasına da taşıdı. Şıkel, Pelin Özfırıncı ile ikinci kez işbirliği yapıp 26 parçalık yazlık bot ve sandalet koleksiyonunu görücüye çıkardı.
Şıkel, yeni koleksiyonunu önceki gün Bebek Lokal'deki davetle tanıttı. Ünlü manken "Bu işbirliğini yapmasaydık hayalim olarak kalacaktı; ama karar verdim ayakkabıcı olacağım" dedi.
Çağla Şıkel'i davette yalnız bırakmayan Alişan, eşi Buse Tektaş'la ayakkabıları ilgiyle inceledi.
Aydın HAMZA
Şıkel, yeni koleksiyonunu önceki gün Bebek Lokal'deki davetle tanıttı. Ünlü manken "Bu işbirliğini yapmasaydık hayalim olarak kalacaktı; ama karar verdim ayakkabıcı olacağım" dedi.
Çağla Şıkel'i davette yalnız bırakmayan Alişan, eşi Buse Tektaş'la ayakkabıları ilgiyle inceledi.
Aydın HAMZA
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