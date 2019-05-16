İstanbul gece hayatının gözde mekanı Ulus Sunset, önceki akşam markanın yaratıcısı Barış Tansever'in ev sahipliğindeki davette 25. yılını kutladı. Oktay Kaynarca, yakın dostu Barış Tansever'le uzun uzun sohbet edip başarılı patronu tebrik etti. Mustafa Sandal da gecede müjdeyi verdi. Musti, "Bu sene kariyerimdeki 25. yılım. Müzik kariyerimdeki 25. yılımı yazacağım kitapla kutlayacağım" dedi.
- Saklambaç
- 16.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.