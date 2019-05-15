ilemodacı eşikopamıyor.alan ünlüçift, her yaz buraya giderek yılınyorgunluğunu atıyordu. İkili, evinzamanla küçük gelmesiyle yeni villaarayışına girdi.değeriolduğu konuşulan taş evin tadilatıiçin de kolları sıvadı.Taş evi bir işadamından satın alan çift, yeni evlerini yaza hazır etmek için de geçtiğimiz hafta sonu havuza beton döktürdü. Hazırlıkları yakından takip edenöğrenildikomşu olan ikili, yeni evlerinde bu yaz da Alaçatı'ya tepeden bakıp keyif sürecek.12 yıllık evli çiftin 10 yaşında Ali Yiğit adında bir oğlu var. Buruk çifti, her yazı geçirdikleri Alaçatı'daki evlerini küçük geldiği gerekçesiyle oğulları için değiştirmeye karar verdi.