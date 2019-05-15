Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı eşi Nihan Buruk, Ege'den kopamıyor. 2010'da Alaçatı'dan köy evi alan ünlü çift, her yaz buraya giderek yılın yorgunluğunu atıyordu. İkili, evin zamanla küçük gelmesiyle yeni villa arayışına girdi. İstedikleri evi yine Alaçatı sırtlarında bulan Buruk çifti, değeri 5 milyon lira olduğu konuşulan taş evin tadilatı için de kolları sıvadı.
TADİLAT BAŞLADI
Taş evi bir işadamından satın alan çift, yeni evlerini yaza hazır etmek için de geçtiğimiz hafta sonu havuza beton döktürdü. Hazırlıkları yakından takip eden Nihan Buruk'un dekorasyonla da bizzat ilgileneceği öğrenildi. Mesut Özil'e komşu olan ikili, yeni evlerinde bu yaz da Alaçatı'ya tepeden bakıp keyif sürecek.
12 yıllık evli çiftin 10 yaşında Ali Yiğit adında bir oğlu var. Buruk çifti, her yazı geçirdikleri Alaçatı'daki evlerini küçük geldiği gerekçesiyle oğulları için değiştirmeye karar verdi.
TAKVİM MAGAZİN SERVİSİ ÖZEL
TADİLAT BAŞLADI
Taş evi bir işadamından satın alan çift, yeni evlerini yaza hazır etmek için de geçtiğimiz hafta sonu havuza beton döktürdü. Hazırlıkları yakından takip eden Nihan Buruk'un dekorasyonla da bizzat ilgileneceği öğrenildi. Mesut Özil'e komşu olan ikili, yeni evlerinde bu yaz da Alaçatı'ya tepeden bakıp keyif sürecek.
12 yıllık evli çiftin 10 yaşında Ali Yiğit adında bir oğlu var. Buruk çifti, her yazı geçirdikleri Alaçatı'daki evlerini küçük geldiği gerekçesiyle oğulları için değiştirmeye karar verdi.
TAKVİM MAGAZİN SERVİSİ ÖZEL
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