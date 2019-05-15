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  • 15.05.2019
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Kim Milyoner Olmak 'in başarılı sunucusu ve eşi 'nda görüntülendi

İftar telaşı
ATV'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının başarılı sunucusu Murat Yıldırım, önceki akşam eşi İmane Elbani ile 'ndaydı. Direksiyon başındaki oyuncu, iftar davetine yetiştiğini söyledi.

Murat Yıldırım, kırmızı ışıkta aracının camını açıp gazetecileri selamlamayı ihmal etmedi. Yıldırım'la Faslı eşi, daha sonra muhabirlere "Hayırlı Ramazanlar" dileyip yola devam etti.

​DOĞAN SAVAŞ

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