ATV'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının başarılı sunucusu Murat Yıldırım, önceki akşam eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Direksiyon başındaki oyuncu, iftar davetine yetiştiğini söyledi.
Murat Yıldırım, kırmızı ışıkta aracının camını açıp gazetecileri selamlamayı ihmal etmedi. Yıldırım'la Faslı eşi, daha sonra muhabirlere "Hayırlı Ramazanlar" dileyip yola devam etti.
DOĞAN SAVAŞ
Murat Yıldırım, kırmızı ışıkta aracının camını açıp gazetecileri selamlamayı ihmal etmedi. Yıldırım'la Faslı eşi, daha sonra muhabirlere "Hayırlı Ramazanlar" dileyip yola devam etti.
DOĞAN SAVAŞ
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